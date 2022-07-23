في حفل زفاف إسطوري .. إبنة شقيق عادل إمام تحتفل بزواجها وغياب الزعيم عن الحضور

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 02:43 مساءً - أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف ” فرح عصام إمام ” إبنة شقيق الفنان ” عادل إمام ” المنتج ” عصام إمام ” في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة .

وخطفت العروس فرح عصام إمام الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستان زفاف بدا ملكيا من تصميم مصمم الأزياء ” هاني البحيري ” الذي حرص على التواجد مع العروس في جلسة التصوير التي خضعت لها مع عريسها ” محمود عبد النبي ” إلى جانب حفل الزفاف .

وغاب الزعيم عادل إمام عن حضور حفل زفاف إبنه شقيقه عصام إمام وكذلك نجله الفنان ” محمد إمام ” بينما تواجد بين الحاضرين نجله الأكبر المخرج ” رامي إمام ” .

وحرص عدد من نجم الفن على حضور الحفل لتهنئة المنتج عصام إمام بزفاف إبنته فرح .. وجاء من بينهم : يسرا وفيفي عبده ولبلبة وهاني رمزي وأشرف زكي وأنوشكا وأحمد آدم وغادة رجب والراقصة دينا التي أدت فقرة راقصة وحمو بيكا وغيرهم .