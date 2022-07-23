كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 02:43 مساءً - أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف ” فرح عصام إمام ” إبنة شقيق الفنان ” عادل إمام ” المنتج ” عصام إمام ” في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة .
وخطفت العروس فرح عصام إمام الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستان زفاف بدا ملكيا من تصميم مصمم الأزياء ” هاني البحيري ” الذي حرص على التواجد مع العروس في جلسة التصوير التي خضعت لها مع عريسها ” محمود عبد النبي ” إلى جانب حفل الزفاف .
وغاب الزعيم عادل إمام عن حضور حفل زفاف إبنه شقيقه عصام إمام وكذلك نجله الفنان ” محمد إمام ” بينما تواجد بين الحاضرين نجله الأكبر المخرج ” رامي إمام ” .
وحرص عدد من نجم الفن على حضور الحفل لتهنئة المنتج عصام إمام بزفاف إبنته فرح .. وجاء من بينهم : يسرا وفيفي عبده ولبلبة وهاني رمزي وأشرف زكي وأنوشكا وأحمد آدم وغادة رجب والراقصة دينا التي أدت فقرة راقصة وحمو بيكا وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر في حفل زفاف إسطوري .. إبنة شقيق عادل إمام تحتفل بزواجها وغياب الزعيم عن الحضور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.