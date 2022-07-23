الكشف عن مفاجأة تتعلق بالفنانة ” آمال ماهر “

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 02:43 مساءً - أعلنت شركة تذكرتي عن عودة الفنانة ” آمال ماهر ” إلى الجمهور والنشاط الفني من خلال إحياء حفل غنائي جديد والذي من المقرر إقامته في نهاية الشهر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة تذكرتي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا يتضمن بعض تفاصيل الحفل حيث يقام في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة 29 يوليو .

فجاء في المنشور : ” استعدوا لليلة خيالية .. انتظروا عودة ملكة الغناء آمال ماهر في أقوي حفلة في صيف 2022 في العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو .. انتظروا تفاصيل الحجز قريبا ” .

يذكر أنه خلال الفترة الماضية كانت قد انتشرت شائعات حول تعرض الفنانة آمال ماهر للاختطاف وتدهور وضعها الصحي بسبب اختفائها عن الظهور منذ إعلان اعتزالها الفن بالعام الماضي .

وخرجت آمال ماهر لطمأنة محبيها وجمهورها مشيرة إلى أن سبب اختفائها يرجع إلى إصابتها بفيروس كورونا .. وأكدت على أنها فور تماثلها للشفاء ستعود لممارسة نشاطها الفني وتجهيز حفل كبير .

كما شاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لتطمئنهم على صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى .