فارس كرم بصورة تحدث تفاعلًا.. “عم تاكل شيخ الكُبّة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـرد: يستمر النجم اللبناني فارس كرم في حصد نجاح أغنيته الجديدة “قمرجي”، إذ حققت أكثر من 2.7 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدورها على قناة “روتانا” بموقع “يوتيوب”.

ونشر فارس كرم خلال الساعات الماضية صورة من كواليس الكليب أثارت تفاعلًا على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم باللوك الجريئ الذي ظهر فيه فارس في الكليب.

وعلّق فارس على الصورة بكلمات أغنية “قمرجي” قائلًا: “أول مرّة بقشع بنت عم تاكل شيخ الكُبّة”.

يذكر أن “قمرجي” هي الأغنية الثانية من الميني ألبوم الجديد الذي يقوم بطرحه فارس بالتعاون مع شركة “روتانا”، حيث سيتابع طرح باقي الأغاني خلال فصل الصيف الحالي.

وتعاون فارس كرم في أغنية “قمرجي” مع فارس اسكندر من حيث الكلام واللحن، أما توزيع الأغنية فحمل توقيع الموزع الموسيقي المبدع عمر صباغ.

يذكر أن فيديو كليب أغنية “قمرجي” تولى إخراجه هس غدّار، الذي قدم فارس بفكرة جميلة ومختلفة، تناسب موضوع الأغنية.