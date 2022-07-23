معجبة تقتحم مسرح سيف نبيل في دمشق.. وهكذا كان ردّ فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي سيف نبيل حفلًا فنيًا يوم أمس الجمعة بفندق الشيراتون في دمشق، شهد تفاعلاً جماهيرياً من الحاضرين.

وحصل موقف لافت خلال الحفلة، إذ اقتحمت إحدى المعجبات مسرح سيف نبيل ليفاجأ بها ويستقبلها برحابة صدر رغم تأهب رجال الأمن وسط تصفيق وفرحة كبيرة من الجمهور.

ويتحضر سيف نبيل لاحياء حفلٍ ثانٍ مساء اليوم في منتج الشيراتون في دمشق.

يذكر ان سيف أطلق مؤخرا أغنية جديدة بعنوان “احبك دومي” وما زال يحصد نجاحها حيث حققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين فقط.

وجاءت أغنية “احبك دومي” باللغتية العربية والأجنبية، من كلمات وألحان سيف نبيل وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، وتولى سيف نبيل بنفسه تصوير الكليب، في أوّل تجربة له في عالم الاخراج.