ميريام فارس تضرب من جديد.. “هذا الحلو” بمزيد من الملايين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت أغنية “هذا الحلو” لملكة المسرح ميريام فارس أن تحقق أكثر من 85 مليون مشاهدة بعد 4 أشهر فقط من صدورها على قناة ميريام الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وتعتبر أغنية “هذا الحلو” بمثابة “ضربة معلّم” لميريام فارس التي غرّدت من خلالها مرّة جديدة في فضاء خاص لا يشبه إلا شخصيتها الفنية المتمرّدة على كل ما هو مستهلك وشائع، فتحوّلت الأغنية إلى نشيد للسهرات والحفلات والأفراح في مختلف البلدان العربية.

أغنية “هذا الحلو” هي من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع، وميكس وماسترينج حسام الدين، وكانت ميريام فارس قد غنّتها لأوّل مرة على مسرح “الفورمولا اي” في الرياض، إذ قدّمتها بطريقة مختلفة وجديدة على المسرح ورافقتها فرقة من الطبول في استعراض لاقى اعجاب وتفاعل الجمهور وأصبحت الأغنية والرقصة منذ ذلك الحين تراند على جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وتتصدّر أغنية “هذا الحلو” قائمة الأغاني الأكثر رواجًا منذ صدورها وحتى اليوم، إذ تكتسح الأغنية مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الطاقة الإيجابية.