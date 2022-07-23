الظهور الأوّل لـ شيرين بعد إعترافاتها المثيرة للجدل عن حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية صور للفنانة شيرين عبدالوهاب، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهرت شيرين في الصور وقد تجاهلت أزمة تصريحاتها الأخيرة في برنامج كلمة أخيرة ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حيث ظهرت وهي في حالة من السعادة برفقة ابنتيها وصديقاتها على شاطئ البحر.

يشار إلى أن تلك الصور المتداولة تعد أول ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ما أثارت الجدل خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تصريحاتها عن طليقها المطرب حسام حبيب، إذ قالت: “أنا مش فاضية له.. أنا بحضر أحلى أغاني وأحلى فيلم وفيه دنيا مستنياني، لكن لما أروح أتفسح أنا وولادي وألاقي العربية تتسرق وكمان أنا اللي اتهدد إنه يتعملي محضر، فوق يابني بقى وأعرف إنت بتتكلم مع مين”.

وأضافت: “والد حسام حبيب كان المتحدث الرسمي لعلاقتنا، أنا لو كنت أدمنت الأدوية زي ما قالوا وتعبت وتخنت كان هيبقى بسبب حياتي معاه، أنا كنت زي البدر ولما عاشرته بقيت شبه حسن أبوالسعود”.

وتابعت: “أنا غلطت في نفسي، لكن مش عيب إن الست المشهورة تكون متجوزة وبتحاول تحافظ على بيتها.. كنت فاكرة إني بحافظ على بيتي لكنه مكنش بيت، دي كانت مصيدة فئران.. أنا كنت عايشة عيشة الفار اللي دخل مصيدة فار علشان ياكل حتة جبنة لغاية ما يموت”.