عمرو مصطفى ينعت فنانًا بـ”جدو”.. هل قصد عمرو دياب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري عمرو مصطفى، حيرة جمهوره بعدما وجه عبر حسابه الخاص بـ”فيسبوك” هجوماً حادا على أحد الفنانين، وصفه بـ”جدو”، وذلك بسبب إساءة جمهور ذلك الفنان له على صفحته، لأغنيته الجديدة “إلا أنا”.

وعلق الكثير من جمهور عمرو مصطفى على منشوره بوضع بعض التخمينات عن الفنان المقصود حيث توقع بعض المتابعين بأن الفنان الموصوف بـ”جدو” والمقصود الإساءة له من عمرو مصطفى هو “عمرو دياب”.

وكتب عمرو مصطفى منشوراً مطولاً، وقال فيه: “رسالة لجدو، هتبعت ناس ولجان تشتم على الصفحة، ولا هيهز شعرة مني فلوس بترميها في الأرض، هتبعت ناس تقول صوته وحش ملكش دعوة أنا هغني وصوتي وحش، هتروح تخلي ناس تسرب الأغاني هطلع أفضحك، وساعتها هتكون نهايتك بجد”.

وأضاف: “هتجيب عيال بفلوس تعمل فيديوهات إن الأغاني وحشة، هتنجح غصب عنك لأنها من القلب، هتقول فين المشاهدات، هقولك ملكش دعوة، أنا بعمل الأغاني لنفسي، ومش هدفع فلوس زيك يا جدو، علشان الناس تشوفني، 100000 على فيسبوك بشرف، أحسن من ملايين مزيفين يا جدو، وفي الآخر اتقل علشان الجاي صعب، نسيت إنك بعت ناس للموزعين اللي بشتغل معاهم في الخارج، علشان أنت قلودة قوي، بس لما تنزل معاهم هفضحك عادي”.

وطرح الفنان عمرو مصطفى أولى أغاني ألبومه الجديد “غيرك مين”، التي تحمل اسم “إلا أنا”، وذلك عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهي من كلمات مصطفى إسماعيل، وألحان عمرو مصطفى، ووصل عدد مشاهداتها إلى 15 ألف مشاهدة.