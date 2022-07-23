صور – أنغام تستمتع بعطلتها الصيفية مع نجليها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية أنغام، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور جديدة لها برفقة نجليها أثناء قضائها عطلتها الصيفية، بعد النجاح الكبير الذي حققته في حفلاتها الأخيرة.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، وظهرت أنغام على البحر تدلل نجليها في مشهد يضم لحظات من الأمومة والحب.

يذكر أن أنغام أشعلت حفلها الأخير على مسرح النافورة بدار الأوبرا، بأغانيها المميزة وسط هتافات جمهورها وتفاعلهم الكبير معها.

وفي بداية الحفل داعبت أنغام الجمهور، حيث طلبت أثناء أغنية “بحبك وحشتيني” من الرجال أن يرددوا كلمات الأغنية لزوجاتهم. وبالفعل استجاب الجمهور لطلب أنغام، ولكن ظهر صوت الرجال بشكل منخفض وارتفع صوت السيدات أثناء الغناء لترد قائلة: “بتعرفوا تزعقوا في البيت وهنا لا”.

وبدأت أنغام حفلها على نغمات أغنية “نفضل نرقص” ثم “بحبك وحشتيني” و”حالة خاصة جدا”، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

واستكملت أنغام وصلتها الغنائية بتقديم مجموعة من أشهر أغانيها؛ ومنها: “متلخبطة” و”أساميك الكتيرة” و”اتجاه واحد” و”اهي جت”.

وتفاعل الجمهور مع أنغام عند أداء أغنية “ولا دبلت”، حيث ظلوا يرددون كلمات الأغنية معها؛ متأثرين بالحالة التي عاشتها خلال أداء الأغنية.

وتساقطت دموع أنغام، وذلك أثناء غنائها “أكتبلك تعهد” بعد أن قدمت الأغنية دون موسيقى، ثم ألح الجمهور مرة ثانية عليها، فغنتها مرة أخرى، تلتها بأغنيتها الشهيرة “ياريتك فاهمني” التي لاقت تفاعلاً كبيراً من الجماهير.