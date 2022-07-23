حلمي بكر يشن هجوماً قاسياً على شيرين.. “جهلاء أميون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنان شرين عبد الوهاب قدمت اعتذاراً رسمياً لعائلة الموسيقار الراحل حسن أبو السعود وقبول الأسرة للاعتذار إلا أن الموسيقار الكبير حلمي بكر، شن هجوماً حاداً عليها، بسبب تصريحاتها المسيئة ضد الموسيقار الراحل خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج “كلمة أخيرة”، مؤكداً أنها فقدت ثقافة الحوار.

وأضاف بكر في مداخلة هاتفية لبرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: “ثقافة الجهل منتشرة خلال الفترة الحالية بين الفنانين”، مشيراً إلى أن الفنان يقوده أشخاص جهلاء أميون ولا يجيدون القراءة والكتابة أبسط قواعد الانضمام للنقابة.

وتحدث حلمي بكر عن أزمة نقابة الموسيقيين قائلاً: “أرشح الفنان مصطفى كامل لرئاسة نقابة المهن الموسيقية، فقد نجح قبل ذلك في إدارتها”، مشيرا إلى أن النقابة يجب أن ترجع إلى سابق عهدها.