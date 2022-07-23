ذكريات مؤلمة في حياة شير.. “كانت تبكي وتتأرجح ألماً على الأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور المغنية العالمية شير (76 عاماً)، التي استعادت ذكريات مؤلمة من زواجها المشؤوم من سوني بونو.

وكشفت شير أنها أجهضت 3 مرات في شبابها واختبرت للمرة الأولى الإجهاض في عمر الـ 18.

ووصفت شير أحد المواقف الصعبة عبر حسابها في “تويتر” قائلةً: “كنت وحدي في المنزل.

وعندما حضر بونو وجدني أبكي وأتأرجح ألماً على الأرض. وشرحت أنها كانت تصرخ من الألم، مما دفع بالأطباء إلى نقلها للمستشفى ومباشرة إلى غرفة العمليات.

وتابعت: “ماذا كان سيحدث لي اليوم؟” في إشارة إلى حكم المحكمة العليا ضد حقوق النساء في الإجهاض.

وشكلت تصريحات النجمة صدمة كبيرة للمتابعين، وكتب أحدهم: “لم يكن لدي أدنى فكرة”، لترد عليه شير بأنها لم تتوقع أن تشارك في أحد الأيام تجربتها مع الإجهاض.

وأردفت: “الأمهات والأخوات والعمات والصديقات… لن تكون أي امرأة في أمان بأميركا. وقريباً لن يكون أي شخص عاقل في أمان”.

ويشار إلى أن النجمة الشهيرة استطاعت إنجاب طفلين في وقت لاحق من حياتها. فقد رزقت بابنها الأول تشاز بونو في عمر الـ 22 واستقبلت ابنها الثاني إيليا بلو ألمان بعد ذلك بأعوام.