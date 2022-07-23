لمن يريد.. الصورة مع كريس براون بـ 1000 دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “تي أم زي” الأميركي أن المغني العالمي كريس براون يستغل جمهوره لكسب أموال إضافية، إذ إنه يتقاضى 1000 دولار مقابل كل صورة مع معجبيه.

ورغم أن الفنان يتقاضى مئات آلاف الدولارات مقابل جولاته الغنائيّة التي يجريها على مدار العام، لم يتردد في وضع هذا الشرط لالتقاط صور مع جمهوره.

وأوضحت المواقع الأجنبية أن كريس يكسب أيضاً أموالاً إضافية من خلال بيع بطاقات حفلاته على شكل حزمات، من بينها بطاقات تتضمن صوراً معه.

وتأتي أغلى حزمة، الـ VIP بسعر 3500 دولار، وتتضمن مقعداً في الصف الأمامي وإمكانية التقاط الصور مع براون.

ولم يسلم كريس من سخرية الجمهور أو حتى زملائه فقد أعاد مغني الراب يونغ بلو تغريد صورة أحد المعجبين مع كريس براون، وكتب: “1000 دولار للذكرى! من أجل لحظةٍ لمدى الحياة ليس بالأمر السيئ، لن يكون لديك ذكريات عندما تكبر في العمر، الشيء الوحيد الذي ستتذكره هو دفع الفواتير”.

وعلّق أحدهم قائلاً: “1000 دولار ليست من أجل مجرّد صورة، بل إنها من أجل اللقاء والتحية، يمكنك رؤيته والتحدث معه، وسوف يوقع سلعك السياحية ويمكنك التقاط صورة معه إذا كنت تريد ذلك، وسأدفع أيضاً”.