جون لجند وعائلته في ضيافة الأهرامات.. “من أجمل ما رأيت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار النجم الأميركي جون لجند وأسرته منطقة أهرامات الجيزة، وذلك في إطار رحلته الى مصر لإحياء حفل بالساحل الشمالي.

وشارك الفنان العالمي متابعيه عبر حسابه على “انستغرام” مجموعة من الصور التي جمعته مع أفراد أسرته خلال زيارتهم الأهرامات. وظهر لجند بصحبة زوجته كريسي تيغن وأطفالهما يستمتعون بوقتهم بركوب الخيل وزيارة الهرم الأكبر وتمثال أبو الهول.

وأرفق النجم صوره بتعليق: “ذهبنا لرؤية الأهرامات المهيبة اليوم. إنها جميلة!”، ولاقت صور جون لجند تفاعلاً كبيراً من قبل جمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، شاركت زوجة لجند، كريسي تيغن الجمهور لحظات مميزة مع أفراد أسرتها أثناء تواجدها في إحدى الفنادق في مدينة الإسكندرية الساحلية بمصر.

ونشرت عبر خاصية “ستوري” صورة لابنها على الشاطئ وكتبت: “لم يكن لدي أدنى فكرة عن جمال الشواطئ المصرية، فهي من أجمل ما رأيت”.

ويشار إلى أن لجند أقام حفلاً غنائياً في منطقة الساحل الشمالي بمصر أمس الجمعة وذلك بعد حفله الأخير في العاصمة الفرنسية باريس وتحديداً في مهرجان كاركاسون. كما أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً في لندن للمرة الأولى منذ 3 أعوام.