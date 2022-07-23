شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كيرة والجن يضيف 2 مليون و500 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إيرادات كيرة والجن

وصلت إيرادات فيلم "كيرة والجن" إلى 83 مليون جنيه بعد 23 يوم عرض، حيث حصد الفيلم إيرادات بلغت 2 مليون و561 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس الجمعة، لتضاف إلى ما حققه الفيلم منذ طرحه فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

كيرة والجن

فيلم "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويعرض في الموسم السينمائى الحالى بجانب "كيرة والجن" فيلمى "بحبك" بطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة وتأليف وإخراج تامر حسنى، و"عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.