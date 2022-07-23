شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل وكلمات أغنية تامر حسنى "خدنا مناعة" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الشاعر الغنائي أحمد المالكى، عن كواليس تعاونه مع النجم تامر حسني، في أغنية "خدنا مناعة"، ضمن ألبومه الجديد "عشأنجي"، الذى طرحه عبر يوتيوب منذ سويعات قليلة، مشيرًا إلى أنها من كلماته وألحان بلال سرور، توزيع توما، جيتار مصطفى نصر، طبلة أحمد العيادي وهندسة صوت جلال فهمي.

وتقول كلمات الأغنية: "نفوق شويه في إيه يا جماعة.. ومانجريش ورا ناس بياعه، اللي استغني بره دماغنا.. يمشي وغيره يجي في ساعة، نفوق شوية في إيه يا جماعة.. إحنا خلاص كده خدنا مناعة، فاكرينا هانموت من غيرهم.. وأهو طلع الموضوع إشاعة، ويعوض الله يعوض الله يعوض الله.. لو كان فيهم خير كان طرح يعوض الله.. داحنا المفروض نعمل فرح ويعوض الله، نخرج ونسهر بقي يا جماعة.. بأحلى لبس على الشماعة، نتعرف على ناس شبهنا.. من فضلكو حبة شجاعة".



المالكي

وطرح تامر حسنى ألبومه الجديد "عشأنجي"، مساء أمس، الجمعة، وضم 9 أغاني هي: " ليه طله، أحلى كلام، ما بجيش بالطريقة دي، بعد مؤقت، سوحنا، زي الأيام دي، خدنا مناعة، سجل يا تاريخ وعشأنجي".