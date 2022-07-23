شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلة دلال عبد العزيز تظهر فى برومو فيلم "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة القديرة الراحلة دلال عبد العزيز، في برومو فيلم تسليم أهالي قبل طرحه بعد أيام قليلة فى دور العرض السينمائى، حيث انتهت من تصوير أحداث دورها في الفيلم قبل إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية حتى وفاتها فى شهر أغسطس الماضى.

وتجسد الراحلة دلال عبد العزيز، ضمن أحداث الفيلم، دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى، وتقع فى قصة حب مع الفنان بيومى فؤاد فى إطار كوميدى.



دلال عبد العزيز

وطرحت سينرجى على صفحتها على "إنستجرام" الإعلان الرسمى لفيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، المقرر طرحه يوم 3 أغسطس المقبل فى السينما.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة دنيا سميرغانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح ودلال عبد العزيز ولوسى، والعمل من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.

وغابت دنيا سميرغانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.







