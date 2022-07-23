شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد ومكان حفلة آمال ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما وعدت جمهورها تعود النجمة آمال ماهر مرة أخرى لجمهورها، حيث أعلنت شركة "تذكرتى"، عن حفل جديد وكبير للنجمة آمال ماهر، وذلك من خلال صفحة "تذكرتى"، على فيس بوك.



اعلان حفل امال ماهر

وعلقت الصفحة: "استعدوا لليلة خيالية.. انتظروا عودة ملكة الغناء آمال ماهر فى أقوى حفلة فى صيف 2022 في العلمين أرينا يوم الجمعة 29 يوليو.. انتظروا تفاصيل الحجز قريبًا"

آمال ماهر، نسفت كل الشائعات التى خرجت مؤخرًا ضدها، حيث ظهرت في مقطع فيديو، طمأنت من خلاله الجمهور، وأكدت أنها ستعود للجمهور، وهو أيضًا ما شددت عليه في مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية رامى رضوان، على قناة dmc.

وينتظر عشاق وجمهور آمال ماهر، عودة نجمتهم المفضلة للساحة الغنائية، بعد غياب، حيث وعدت آمال ماهر الجمهور بالعودة، ووفت بالوعد، حيث ستكون البداية مع حفل في العلمين أرينا الجمعة المقبلة حسبما أعلنت شركة "تذكرتى"