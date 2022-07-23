شكرا لقرائتكم خبر عن عصام إمام يكشف لـ"الخليج 365" سبب غياب الزعيم عن حفل زفاف ابنة أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب الزعيم عادل إمام عن حضور حفل زفاف ابنة شقيقه المنتج عصام إمام الذى أقيم أمس فى أحد الفنادق الكبرى، الأمر الذى أثار قلق جمهوره متسائلين عن سبب غيابه.

وتواصل ”الخليج 365” مع المنتج عصام إمام وقال: الحمد لله الزعيم بخير، وصحته كويسة، ولكن عدم حضوره حفل زفاف ابنتى جاء خوفًا عليه من تعرضه لفيروس كورونا بعد انتشاره مرة أخرى خصوصًا أن قاعة الزفاف كانت مغلقة.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير المنتج عصام إمام شقيق الزعيم في الاحتفال بزفاف كريمته "فرح"، على رجل الأعمال محمود عبد النبي، وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن يسرا، المخرج رامي إمام، لبلبة، هاني رمزي، فيفي عبده، أشرف زكى، حمو بيكا ومصمم فستان زفاف العروس هاني البحيري، وأحيت أولى فقرات الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.