شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة واحدة تقف في طريق يوفنتوس تهدد إبرام صفقة باريسية نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخطط فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإبرام واحدة من الصفقات الباريسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن نجحت الإدارة في ضم الدولي الارجنتيني آنخيل دي ماريا لاعب نادي باريس سان جيرمان السابق.

عقبة جديدة تهدد يوفنتوس لإبرام صفقة نارية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن صحيفة “ لاجازيتا ديلو سبورت ” الإيطالية قد أكدت أن إدارة اليوفي تسعى للحصول على توقيع ليناردو باريديس لاعب نادي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت الصحيفة أن الخطوة الأولى التي يجب القيام بها بواسطة الإدارة من أجل إتمام تلك الصفقة هي ضرورة تقليص قائمة لاعبي الوسط في فريق السيدة العجوز ويبحث المسؤولين عن التخلص من خدمات أدريان رابيو بالإضافة إلى زكريا وماكيني مع إمكانية بيع آرون رامسي.

باريديس

حيث تستعد الإدارة لفسخ عقد آرون رامسي الذي يمتلك عقد يربطه بالسيدة العجوز حتى صيف العام 2023 من أجل توفير الراتب السنوي الخاص به والبالغ سبعة ملايين يورو علمًا بأنه لم يكن ضمن الاسماء التي تخوض الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وختمت الصحيفة تقريرها أن اليوفي لا يمانع منح باريديس مبلغ سبعة ملايين يورو سنويًا لكن ما يعقد من تلك الأمور الخاصة بإتمام الصفقة مطالبة إدارة العملاق الباريسي بمبلغ ثلاثين مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل متوسط ميدان عملاق الليج آن.