شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تحصل رسميا على لقب زوجها بن أفليك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حتى الآن يتصدر خبر زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك عناوين الصحف العالمية، بعد إعلان الثنائي اتمام مراسم الزفاف بطريقة بسيطة في لاس فيجاس منذ أيام.

تأخذ جينفر رسميًا الاسم الأخير لزوجها الجديد، وهى الآن معروفة قانونًا باسم جينيفر أفليك، و نشر موقع TMZ رخصة زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك بعد التصديق عليها قانونيا، وفى نفس الوقت يقضى العروسان شهر العسل برفقة أطفالهما من أزواج آخرين.



التقرير من المصدر

التقطت عدسات الكاميرات صورا للحظات الرومانسية بين جينيفر لوبيز وبن أفليك في بارس حيث يقضيات شهر العسل والإجازة الصيفية مع إبقاء الأطفال الذين تتراوح أعمالها ما بين 16 و14 و13 عاما بالقرب منهما.

وكشفت وسائل اعلام غربية عن منزل الزوجين الجديد ومحتوياته وقيمته المادية، ونشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية تفاصيل كثيرة عن قصر الزوجان الجديد، الذى يقع فى بيفرلى هيلز، حيث كان مملوكًا من قبل لـ دانى ديفيتو.



وثيقة الزواج

وبينما لم يؤكد الزوجان بعد أنهما قد اشتريا القصر، فقد ورد أيضًا أنه تم رصد سياراتهما خارج القصر، ما دفع الكثير للاعتقاد بأنهما انتقلا إلى القصر معًا، ومن ناحية أخرى ذكرت TMZ فى يونيو، أن الزوجين اشتريا قصراً فخمًا فى بيفرلى هيلز كان مملوكًا من قبل دانى ديفيتو والذى تم بيعه سابقًا مقابل 60 مليون دولار.

وتبلغ مساحة القصر 29 ألف قدم مربع، ويحتوى على العديد من وسائل الراحة مثل غرفة سينما وصالون لتصفيف الشعر وصالة رياضية وغرفة ترفيه وقبو نبيذ ومسبح مترامى الأطراف ومطبخ رخامى مكتملًا بفرنين وموقد 11 شعلة وجزيرتين وأدراج وخزائن متعددة لتوفير مساحة تخزين مثالية.