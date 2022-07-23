شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أعمال درامية جمعت دنيا سمير غانم وهشام ماجد قبل فيلم "تسليم أهالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد دور عرض السينمات لاستقبال عدد من الأفلام التى تنافس في موسم الصيف بجانب الأفلام التى تم طرحها فى موسم عيد الأضحى، ومن بين هذه الأفلام المنتظر عرضها هو فيلم "تسليم أهالى" للنجمين دنيا سمير غانم وهشام ماجد والمقرر عرضه في أوائل شهر أغسطس المقبل، والذى من المتوقع أن يحقق إيرادات كبيرة لما تتمتع به دنيا سمير غانم من جماهيرية، كما أن التعاون مع هشام ماجد ليس الأول في مشوارهما لكنه الأول في السينما بعد أن تعاونا الثنائى في الدراما من خلال 3 مسلسلات تليفزيونية.

مسلسل "لهفة"

مسلسل "لهفة" للنجمة دنيا سمير غانم عرض عام 2015، وحقق نجاحاً كبيراً حيث كان يعتمد على ظهور ضيف شرف في كل حلقة وكان ضمن الحلقات ظهور الفنان هشام ماجد كضيف شرف حيث جسد شخصيته الحقيقية.

مسلسل "نيللى وشريهان"

مسلسل "نيللى وشريهان" من الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا أثناء عرضها عام 2016، للنجمات دنيا وايمى سمير غانم، وشارك الفنان هشام ماجد كضيف شرف حيث جسد دور الطبيب المعالج للفنان بيومى فؤاد والد دنيا سمير غانم ضمن أحداث العمل.

مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة"

التعاون الثالث بين دنيا سمير غانم وهشام ماجد كان من خلال مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الذى عرض في عام 2019، ويعتبر هذا المسلسل هو مشاركة في البطولة للفنان هشام ماجد وليس ضيف شرف كما ظهر في المسلسلين السابقين.