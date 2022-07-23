وفاة والدة نهلة سلامة.. راقصة شهيرة من نجمات الزمن الجميل وشاركت مع الزعيم في هذا الفيلم.. صور!

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 08:47 صباحاً - شـــيعت الفنانة المصرية نهلة سلامة جـنازة والدتها الراقصة الاستعراضية الشهيرة نوال الصغيرة، التي رحلت عن عالمنا مساء أول أمس الخميس 21 يوليو، وذلك من مسجد مصطفى محمود عقب أداء صلاة الجمعة.

وانهـارت نهلة سلامة ولم تستطع تمالك نفسها من البــكاء، خلال تشـــييعها جـــثمان والدتها، وذلك وسط غـــياب نجوم الفن.

نهلة سلامة تعلن وفاة والدتها فنانة معتزلة

وأعلنت الفنانة نهلة سلامة، عن وفاة والدتها وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، حيث كتبت منشور معلنة خبر الوفاة وتفاصيل الجنازة وكتبت :”حبيبتي يا أمي وعشقي وكل حياتي”، وطالبت من الجمهورها وأصدقائها الدعاء لوالدتها بالرحمة.

من هي والدة نهلة سلامة؟

والدة نهلة سلامة هي الراقصة نوال الصغيرة، التي وُلدت في عام 1944م، وقد انفصل والديها وهي في عمر عام واحد فقط، فقد تزوجت والدتها ثلاث مرات، وقد صرّح والدها في أحد اللقاءات التلفزيونية أن أم نهلة علمتها القسوة والجفاء تجاهه على الرغم من أنه ظل يتواصل معها في جميع أوقات حياتها، حتى أنهت دراستها الجامعية، وعندما باشرت العمل كان والدها خير داعم لها، حيث ظل يساندها ويختار لها الأدوار التي تقوم بأدائها.

ولدت الفنانة الراحلة “نوال الصغيرة” فى ٧ أبريل عام ١٩٤٩، بدأت التمثيل فى سن صغيرة ثم عملت كراقصة.

لمعت نوال الصغيرة فى الستينيات واستمرت حتى بداية السبعينيات وعملت كراقصة استعراضية وظهرت نوال في عدد من الأعمال الفنّية لكن من أشهر أدوارها كان في عالم السينما من خلال شخصية حميدة خادمة في فيلم “أنا الدكتور” وغنت مع الزعيم عادل إمام أغنية عبده وحميدة في هذا العمل.

ومن بين أعمالها السينمائية: “شقاوة رجالة، العتبة جزاز، مذكرات الآنسة منال” واستطاعت نهلة سلامة أن تحقق نجاح وشهرة أكثر من والدتها فقدمت العديد من الأدوار الناجحة فيومن بين أعمالها السينمائية: “شقاوة رجالة، العتبة جزاز، مذكرات الآنسة منال” مشوارها الفني.

والد منال سلامة هو الموسيقى فاروق سلامة وعمها الموسيقى جمال سلامة، وانفصلت نوال الصغيرة عن والد ابنتها “نهلة” بعد عام واحد من إنجابها، وتحملت بنفسها مسئولية ورعاية وتربية ابنتها.

نهلة سلامة تتحدث عن والدتها نوال الصغير

كانت الفنانة نهلة سلامة تحدثت عن والدتها الفنانة نوال الصغير، وقالت “أحب أمي لأنها كل حاجة في حياتي، والدي ووالدتي انفصلوا وأنا عمري سنة، وعشت مع أمي وتعلقت بها جدا حتى الآن، أمي صعيدية كانت شخصيتها قوية وغيورة وده كان سبب طلاقها من والدي…فقدت حاجات كتيرة بغياب والدي، ولكن جوز أمي كان طيباً جدا ومحترماً، وعمي الدكتور جمال سلامة، كان مهتماً بي جدا، وهناك مواقف تواجد والدي فيها بجانبي”.

مشوار نهلة سلامة:

استطاعت نهلة سلامة أن تحقق نجاح وشهرة أكثر من والدتها فقدمت العديد من الأدوار الناجحة في مشوارها الفني.

وعملت نهلة سلامة فى السينما منذ عام 1987 فى أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها فى فيلم الصرخة، رصيدها الفنى يزيد عن 100 عمل منها 40 فيلمًا أشهرها أفلام “الغرقانة، جحيم امرأة، صراع الزوجات، كيد العوالم، قانون إيكا، الشجعان، الصرخة، وكر الذئب ، خبطة العمر، كله بيلعب على كله”.

آخر أعمال نهلة سلامة كان مشاركتها في “مسلسل نقل عام“، وشاركها البطولة محمود حميدة وسوسن بدر وسميحة أيوب ومحمد محمود عبد العزيز وميريهان حسين وريم البارودي ومحسن محيي الدين ونور خالد النبوي وهاجر الشرنوبي وهايدي رفعت وأميرة أديب وأحمد بدير.

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