تعرّفوا على “نهلة” شقيقة نسرين أمين البعيدة تمامًا عن الأضواء.. لن تصدقوا أنها الأجمل! – (صورة)

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 08:47 صباحاً - حقق أشقاء المشاهير العرب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورهم في صور عديدة بجانب نجومنا، حيث بدا الشبه واضح عند بعضهم فأعتبرهم الروّاد “نسخة طبق الأصل”.

وهذا ما حدث مع الفنانة المصرية “نسرين أمين” حين قامت بنشر صورة حديثه لها مع شقيقتها “نهلة أمين” البعيده تمامًا عن الوسط الفني، وذلك على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفنانة المصرية نسرين أمين برفقة شقيقتها الصغرى “نهلة” في صورة جمعتهما بإحدى المناسبات وكانت الأخيرة تحمل كلب صغير

الجمهور أبدا إعجابه الشديد بشقيقة الفنانة المصرية، وقال البعض خلال التعليقات أنها أجمل منها فيما رأى البعض الآخر أن كلتاهما تتمتع بجمال وجاذبية خاصة، كما أكدوا أن هناك بعض الشبه الذي يجمعهما.

نسرين أمين أحدث المنضمين لمسلسل «حرب الجبالي»

وعلى الصعيد الفني، كشفت النجمة نسرين أمين، عن انضمامها إلى مسلسل «حرب الجبالي» الذي يأتي من إنتاج صادق الصباح.

ومن جانبها، غردت نسرين أمين عبر حسابها على «تويتر»، قالت فيها: «تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا».

ومسلسل «حرب الجبالي» يأتي من بطولة النجمة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد زرق، رياض الخولي وأحمد خالد صالح، بينما كانت أحدث المنضمين لهذا العمل النجمة نسرين أمين.

الجدير بالذكر أن نسرين أمين كانت قد شاركت مؤخرًا في «فيلم واحد تاني» والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي في دور السينما، العمل من بطولة أحمد حلمي، تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

يُشار إلى أن نسرين تنتظر أيضًا عرض فيلم الرعب والتشويق “فيلم يوم 13” فى السينمات بعدما انتهت من تصويره منذ عامين تقريباً وبدأ صناع فى الترويج له تمهيداً لطرحه قريبًا، ويشارك في بطولته أحمد داوود، دينا الشربينى، جومانا مراد، وشريف منير وأحمد زاهر وفيدرا ومحمود عبدالمغني ومجدي كامل ونهال عنبر ونهى عابدين وتأليف وإخراج وائل عبد الله.

وكانت نسرين أمين قد قدمت تلفزيونيًا مسلسل «لما كنا صغيرين» من بطولة النجم خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبد العزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

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