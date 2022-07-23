شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. تعرف على مشواره حتى أصبح نجم الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم أحمد عز بعيد ميلاده، اليوم، حيث إنه من مواليد عام 1971 بحى المعادى، وهو الابن الأوسط لعائلة مكونة من ثلاثة أبناء، وكان يحلم بالتمثيل من أيام المدرسة، درس الأدب الإنجليزي وحصل على إجازة من كلية الآداب في جامعة عين شمس وبقي متابعا بعيدا للوسط الفني، لكنه لم يفكر في دراسة التمثيل.

عمل بعد تخرجه في مجال الفنادق، لكنّ التمثيل بقي حلمه، فبدأ بالعمل في مجال عروض الأزياء، وتردد في تلك الفترة على مكاتب الإنتاجِ أملًا في العثورِ على فرصة للعملِ في السينما، حتى قابل المخرجة إيناس الدغيدى التى أعطته دورا صغيرا فى فيلم "كلام الليل" عام 1999، ثم توجه بعدها لدراسةِ التمثيلِ بشكلٍ جدى في عدة ورش عمل.

شارك أحمد عز بعد ذلك بأدوار صغيرة فى أكثر من عمل حتى جاءت انطلاقته الحقيقية عندما أسندت إليه المخرجة إيناس الدغيدى فى عام 2001 دور البطولة إلى جانب هند صبري في فيلم "مذكرات مراهقة"، ومن بعده جاءت انطلاقته الكبيرة في مسلسل "ملك روحى" أمام النجمة يسرا عام 2003، والذي قدّمه للجمهور بأفضل صورة ممكنة.

استمرت انطلاقة أحمد عز في الأعمال الفنية خلال العامين التاليين حيث شارك عام 2004 في ثلاثة أفلام متتالية هي "يوم الكرامة" و "حب البنات" و"سنة أولى نصب"، وبعدهم شارك في فيلم "الباحثات عن الحرية" في دور بعيداً عن الرومانسية التي عرف بها، ليتجه بعد ذلك إلى أدوار الأكشن والتشويق في أولى بطولاته المطقة فيلم "ملاكى إسكندرية".

اختار أحمد عز أن يكون نجماً سينمائياً وانطلق في البطولات السينمائية بعد ملاكى إسكندرية مقدماً أفلام "الرهينة" عام 2006، "الشبح" عام 2007، "مسجون ترانزيت" عام 2008، "بدل فاقد" عام 2009، "365 يوم سعادة" عام 2011، "حلم عزيز" عام 2012، "المصلحة" عام 2012، "الحفلة" عام 2013، "ولاد رزق" عام 2015، "الخلية" عام 2017، "ولاد رزق 2: عودة أسود الأرض" عام 2019، "الممر" عام 2019، "العارف" عام 2021، "الجريمة" عام 2022، وأخيراً "كيرة والجن" المعروض حالياً.

أصبح أحمد عز واحداً من أبرز نجوم شباك التذاكر في السينما خلال السنوات الأخيرة، اذ حصدت أفلامه الأخيرة أعلى الإيرادات في السينما وحققت أرقاماً قياسية، أما في الدراما فيكتفى عز بتقديم مسلسل كل عامين أو أكثر حيث أنه خلال مشواره قدم مسلسلات "الأدهم" عام 2010، "الاكسلانس" عام 2014، "أبو عمر المصرى" عام 2018، "هجمة مرتدة" عام 2021، و"الاختيار – القرار" عام 2022.