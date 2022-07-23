شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يحيى حفلاً ضمن فعاليا المهرجان الصيفى بالإسكندرية 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب محمد محسن حفلاً غنائيا ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية ويرأسه مجدى صابر، وذلك على المسرح الرومانى بالإسكندرية يوم الأحد الموافق 7 أغسطس المقبل الساعة 8 مساء، ويغنى محسن باقة من أبرز أغانيه وكذلك عدد من الأغاني القديمة.

ويعود المهرجان القاهرة الصيفى للموسيقى والغناء على المسرح الرومانى بالإسكندرية بعد توقف 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، حيث يقام في الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل، ويشمل عروضا تضم أشكالا إبداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة، ويحييها على التوالى مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته، والمطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، ومحمد محسن وفرقته، ودينا الوديدي وفرقتها، وطارق العربي طرقان وأبناؤه، وفريق مسار إجباري.

وحل محمد محسن، مؤخراً ضيفاً على برنامج "قط وVar"، المذاع على نغم إف إم وتحدث عن طقوسه في شهر رمضان الكريم وقال: "من وأنا عندى 15 سنة كنا بنحب نجمع العيلة كلها فى رمضان، وبنسمع القرآن بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل وبنتفرج على بوجى وطمطم وبكار".

وأضاف محمد محسن: "الفنان محمد رمزى كان له مشهد حلو جدًا في فيلم "شحات الغرام" مع ليلى مراد كنت بحب أتفرج على المشهد ده جدًا، وكنت بحب المطرب الراحل عامر منيب جدًا، ولسه لحد النهاردة بحب اتفرج على كليب "وياك ومعاك على طول"، أما عمرو دياب فبحب له جدًا أغنية "حبيبى يا نور العين".

يذكر أن آخر حفلات المطرب محمد محسن قدمها كانت في السعودية شهر ديسمبر الماضى، وقدم محسن خلال الحفل مجموعة من أغانيه، منها (في قلبي مكان، وانا اتوب عن حبك وقد اي القلب يعشق لو سمع غنوة) كما غنى أغنية الشوق حيرني لمحمد فوزي.