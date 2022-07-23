شيرين عبدالوهاب “بالمايوه” على شاطئ البحر في أول ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب.. صور!

كتب امير فتحي في السبت 23 يوليو 2022 05:47 صباحاً - نشرت الاستيلست ياسمين رضا، شقيقة الفنانة المصرية زينة، مجموعة صور جمعتها بالفنانة شيرين عبدالوهاب، خلال لقائها بها مؤخرًا على شاطئ البحر في الساحل الشمالي.

شيرين عبدالوهاب ظهرت في الصور وهي مرتدية مايوه “بوركيني”، وبدت في حالة نفسية جيدة، وذلك في أول ظهور لها بعد أزمــتها الأخيرة مع زوجها السابق الفنان حسام حبيب.

وحرصت على التقاط عدد من الصور وهي تقضي إجازتها الصيفية، من بينها تواجدها بصحبة ياسمين شقيقة الفنانة زينة، حيث تربطهما صداقة قوية، وصورة أخرى تقوم من خلالها ياسمين بوضع قبلة على وجنتي شيرين التي تلقتها بابتسامة شديدة.

وصورة أخرى ظهرت خلالها شيرين عبد الوهاب، وهي ترتدي البوركيني، ويجلس بجوارها المنتج محمد حامد، وبدا عليها السعادة، بالرغم من تقدمها ببلاغ ضد حسام حبيب، وتوجيه اتهامات له من بينها الاستيلاء على مبلغ مالي بالتحايل.

شيرين عبدالوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حسام حبيب:

وتقدم المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ببــلاغ للنائب العام، ضــد الفنان حسام حبيب، يتهــمه بســرقة سيارة موكلته شيرين.

محامي شيرين كشف في بلاغه عن سعر السيارة، والذي تجاوز الثلاثة ملايين جنيه، حيث قال البلاغ: “الشاكية والمشــكو في حقه كانت تربطهما علاقة زواج شــرعي، وأثناء ذلك طلبت منه شراء سيارة فارهة لكي تستخدمها استخدام شخصي لها ووكلت المشــكو في حقه بوصفه زوجها في اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات شراء السيارة من معرض بريتش أوتوموتيف واتفقت مع المعرض على سعر شراء السيارة وهو مبلغ 3,250,000 جنيه، ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري”.

وأضاف في البلاغ: “تم الاتفاق مع المعرض على قيام الشــاكية بتحويل ذلك المبلغ من حسابها الشخصي من البنك الأهلي المصري فرع ستار مول على حساب المعرض بالبنك التجاري الدولي CIB فرع الحماد مول وهذا يعلم المشــكو في حقه المكلف من قبل الشــاكية بإنــهاء تلك الإجراءات لصــالحها وحسابها، ثم فوجئت الشــاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض قيام المشــكو في حقه باستلام أوراق السيارة وإنهاء جميع أوراقها باسمه وتم استخراج رخصة السيارة باسمه وقام باستخراج رخصة السيارة باسمه وقام بنقل ملكيتها باسمه وبيانات السيارة موضوع البلاغ (مرسيدس 500$ 2021، شاس 15467 ليموزين موتور-30263762-2999 سم٣-سلندر-بنزين-أسود) لوحات معدنية /ل ق و 283 وحدة مرور مصر الجديدة”.

واستكمل البلاغ: “عندما علمت الشـــاكية بتلك الواقعة التي ارتكــبها المشــكو في حقه بدون اذنها أو موافقتها بذلك أقنعها بأنهما شخص واحد بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، آنذاك ووافقت على سداد ثمن السيارة له من أموالها الخاصة، أو نقل الملكية لها ووافقت على ذلك بسبب علاقة الزواج القائمة بينهما، وعندما نشـــبت الخـــلافات الزوجية بينهما مؤخرا واستحال استمرار الاسرة بينهما واتفقا على الطــــلاق وتم ايقاع الطــــلاق بالفعل وطلبت منه نقل الملكية او سداد ثمنها إلا أنه رفـــــض وماطل ولم يقم بسداد قيمة السيارة أو نقل ملكيتها لها كما اتفقا مسبقا”.

وأكد البلاغ أن شيرين تعــرضت لعملية نصــب من حسام حبيب: “أيقنت الشــاكية أنها تعــرضت لعملية نــصب من قبل المشــكو في حقه حيث أنها قامت بسداد كامل قيمة السيارة من أموالها الخاصة وقامت بتحويل المبلغ من حسابها الشخصي بالبنك لحساب معرض السيارات وبسبب وجود مـــانع أدبي العلاقة الزوجية بينهما آنذاك لم تطالبه بسداد قيمة السيارة او نقل الملكية لها وقت علمها بالواقعة وبعد الطـــلاق أخذ يماطل ويسوف في سداد قيمة السيارة،

وتابع البلاغ: “استخدام المشــكو في حقه أوراق المعرض وقام بإنهاء اجراءات نقل ملكية السيارة باسمه وهذا يمثلو طريقة من طرق النصـــب والاحـــتيال على الشـــاكية مستغـــلا العلاقة الزوجية بينهما واستغــل ذلك لاتمام عملية النصــب على الشــاكية واستيلائه على السيارة”، وطالبت شيرين في البلاغ بمــنع التعامل على السيارة في وحدة المرور لحين إنهاء التحقيقات”.

شيرين عبدالوهاب تعلن مقاضاتها لحسام حبيب:

وكانت قد أصدرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بيانا رسميًا، اعلنت خلاله اتخاذها الإجراءات القانونية ضــد زوجها السابق حسام حبيب.

شيرين قالت في بيانها: “تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقــائع التي تمثل عدة جــرائم ومن أجل ذلك تم توكيل مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه طـــليقها حسام حبيب”.

وأضاف البيان: “تهــيب الفنانة شيرين عبدالوهاب السادة الصحفيين والإعلاميين عدم التواصل معي بشأن هذه القضايا وأنني سوف أركز من اليوم في عملي فقط، وسوف أترك الإجراءات القانونية إلى مكتب المستشار ياسر قنطوش المحامي وكلي ثــقة فيه وفي قضاء مصر العادل في استعادة حقوقي”.

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