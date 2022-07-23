شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. تعرف على زيجاتها الأربعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة سمية الألفى، اليوم السبت، بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد عام 1953 فى محافظة الشرقية، درست فى كلية الآداب جامعة القاهرة وتخرجت فى قسم الاجتماع، كانت بدايتها في الفن في السبعينيات وكانت أول مشاركة لها في المسرح من خلال مسرحية "أولاد علي بمبة" في عام 1976م، علاوة على أنها شاركت أيضاً في عام 1976م في أول فيلم لها وهو فيلم "الحساب يا مدموزيل" ثم كانت انطلاقتها الفنية.

شاركت الفنانة سمية في أكثر من مائة عمل فني متنوع، ما بين الأعمال التليفزيونية والسينمائية والمسرحية أيضاً، ومن أبرز أفلامها "عيب يا لولو يا لولو عيب"، "أفواه وأرانب"، "أذكياء لكن أغبياء"، "وكالة البلح"، و"ضاع حى هناك"، "عندما يبكى الرجال"، "المجهول"، "السطوج"، "على بيه مظهر و40 حرامى"، "الموظفون في الأرض"، "الطوفان"، "الحلال والحرام"، "حد السيف"، "القرداتى"، "الخروج من الدائرة" وغيرها من الأفلام.

أما في الدراما التليفزيونية شاركت سمية الألفى في مسلسلات "أفواه وأرانب"، "أبواب المدينة"، "أيوب البحر"، "رحلة المليون"، "الحياة مرة أخرى"، "الرايا البيضا"، "ليالى الحلمية الجزء الثانى والثالث والرابع والخامس، "آن الأوان"، "بوابة الحلوانى"، "أقوى من الطوفان"، "أحلام وردية"، "شمس منتصف الليل"، "العطار والسبع بنات"، "كناريا وشركاه" وغيرها.

تزوّجت الفنانة المصرية سمية الألفي 4 مرات، الأولى من الفنان الراحل فاروق الفيشاوى وأنجبت منه الفنان أحمد الفيشاوى وعمر الفيشاوى، وبعد انفصالها عن الفيشاوى، تزوّجت للمرة الثانية من مودى الإمام، وتزوّجت للمرة الثالثة من المخرج جمال عبد الحميد، وأخيراً تزوّجت من المطرب مدحت صالح واستمر زواجهما لفترة قصيرة وبعد انفصالهما لم تتزوج مرة أخرى.

وقررت سمية الألفى قبل 10 سنوات الاعتزال وعدم استكمال رحلتها الفنية، والاكتفاء بما قدمته والابتعاد تماما عن الفن والتمثيل، وكشف في أحد البرامج عن سبب الاعتزال وقالت: "أنا صحيت من النوم خدت القرار دا لقيت نفسي شايفة رؤية مستقبلية للي جاي إنه الفن رايح لمنطقة مش حلو وكل ما السنين بتمر كل ما بكتشف إن أنا كنت صح في الفترة اللي خدت فيها القرار"