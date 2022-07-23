شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مسار إجبارى يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية 10 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق مسار إجبارى حفلا غنائيا يوم 10 أغسطس المقبل، وذلك ضمن مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى فى الإسكندرية، وذلك بعدما أشعل فريقا مسار إجبارى ووسط البلد حفلهما، ضمن حفلات موسم جدة، الذى أقيم على مسرح البحر الأحمر، بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث قدمت الفرقتان سهرة غنائية مطولة، حيث حملت الحفل لافتة كامل العدد من حيث إقبال الجمهور السعودى.

وقدمت فرقة وسط البلد مزيجا غنائيا حماسيا من أقدم وأبرز أغانيهم، مثل" انتيكا" و"شمس النهار" وغيرها من الأغنيات المحببة لدى جمهورهم.

وخطفت مسار إجباري قلوب الجمهور السعودى بأجدد أغنيات ألبومها الجديد "نص الحاجات" مع توليفة مميزة من أشهر أغانيها، مثل: "بقيت حاوي" و"شيروفوبيا" و"اقرا الخبر" و"مطلوب حبيب".

مسار إجباري تعد من أقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات: "اقرا الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا" و"صباحك" وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.

يتكون الفريق من سبعة أعضاء، هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو، وقدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.