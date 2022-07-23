شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يحيى أولى حفلات مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى 5 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب الكبير مدحت صالح أولى حفلات مهرجان الأوبرا بالمسرح الرومانى بالإسكندرية يوم 5 أغسطس المقبل، والذى يعود بعد انقطاع لمدة 3 أعوام بسبب فيروس كورونا.

وأحيًا مدحت صالح مؤخرًا حفلاً غنائيًا فى أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذي أقيم فى محافظة الشرقية فى دورته الأولى، وقدم خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه، منها "النور مكانه فى القلوب"، "بحلم على قدى"، "اشتقنا لزمان"، "يتقال"، "زى المليونيرات"، "ماشى"، "في ضلها"، بالإضافة إلى غنائه أغنية "وحشونا الحبايب" للراحل محمد فوزى وأغنية "3 سلامات" للراحل محمد قنديل.

وافتتح مدحت صالح حفله فى المهرجان بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور، وعلق قائلا: بحبكم، كما وجه صالح التحية لجميع الحاضرين وكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمايسترو عمرو سليم.

وكان أحيا النجم مدحت صالح نهاية مايو الماضي حفلاً غنائيًا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الساعة الثامنة، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.