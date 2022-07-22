شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: أمى كانت بتقولى صوتك نشاذ وكنت بهرب من عزومة عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هانى شنودة، إن والدته كانت تلعب بيانو وعود وهى التى ورثت له الموهبة، كما أن حكمة والده كانت خطا عريضا فى حياته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج بالخط العريض مع الإعلامية إيمان أبو طالب: "والدى قاللى إن أعمامك مش موافقين أنك تدخل تربية موسيقية، وقاللى عدى عليا في الصيدلية وأعمامى قالوا ما فيش حد في العيلة غير صديلى أو دكتور لكن قولتلهم لو طلعت صيدلى هبقى صيدلى فاشل وقولتلهم كل واحد يكتبلى فدانين من عنده علشان لما ابقى فاشل ألاقى حاجة اتسند عليها".

وأكمل: كان دايما عبد الحليم يعزمنى وأزوغ، وعملنا فرقة وقولت لعبد الحليم هعزف وراك لكن عندى شرط ورفضت العزف وراء أم كلثوم لأن أغانيها طويلة".