شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس تعتذر عن المشاركة فى بطولة فيلم "إصابة عمل" مع أمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنانة رنا رئيس عن المشاركة فى بطولة فيلم "إصابة عمل" بسبب انشغالها بأعمال أخرى في الوقت الحالي، حيث رشحها صناع الفيلم لتقديم أحد أدوار البطولة لكنها اعتذرت، فيما يواصل القائمون على الفيلم التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد التعاقد مع أمير المصرى وصابرين وبيومى فؤاد، والعمل تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار.

وتنتظر رنا رئيس عرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" المكون من 15 حلقة، على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصوير العمل مؤخراً، والذى يقوم ببطولته كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعد، هند عبد الحليم، وعدد آخر من الفنانين و تأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل.

يذكر أن رنا رئيس شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "فارس" الذى عرض في شهر مايو الماضى، وهو بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكان آخر أعمال رنا رئيس مسلسل "موضوع عائلى" من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، محمد شاهين، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.