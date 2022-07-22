شكرا لقرائتكم خبر عن على الهلباوى يحيى حفلا غنائيا اليوم بالساقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المنشد على الهلباوى حفلا غنائيا، اليوم الجمعة، بقاعة النهر فى ساقية الصاوى، يقدم خلاله مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية منها "أيا من بالوفا، ومرسال لحبيبتى، وعارف، وقل لمن، وقل للمليحة، وأنا سميتك الجنة".

وكان قد أحيا المطرب والمبتهل علي الهلباوي حفلاً في شهر مايو الماضي هو وفرقته وقدم فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات بالإضافة إلى الابتهالات الصوفية ومنها "قل للمليحة" و"نسيم الوصل" و"مرسال لحبيبتى"، وغيرها من أغنياته المميزة والشهيرة التي يحرص على تقديمها في حفلاته.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى.