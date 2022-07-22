“دهب” ابنة سلافة معمار في أول ظهورٍ لها.. بعد أن أصبحت شابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن احتفالها بنجاح وتفوق ابنتها “دهب” بالشهادة الإعدادية، وحصولها على معدل عالٍ جداً، قامت النجمة السورية سلافة معمار بمشاركة صورةٍ لها برفقة الأولى، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، كشفت فيها عن ملامحها، بعد أن أصبحت شابة.

وظهرت النجمة السورية وهي تحتضن ابنتها الوحيدة، التي باتت شابة بغاية الجمال، حتى إنها، وكما يبدو من الصورة، فاقت والدتها طولاً.

ومن خلال تعليقٍ للنجمة السورية على الصورة، وصفت “دهب” بأنها “كبرياؤها”، لتشير بذلك إلى نجاحها الكبير الذي حققته دراسياً، والذي كان قد أدخل السرور إلى نفس والدتها.

ويمكن القول بأن هذه الصورة التي نشرتها نجمة “بيروت 303″، تعد الأولى لابنتها منذ فترةٍ طويلة، إذ لم تنشر خلال الفترة الماضية صوراً لابنتها، ليأتي ظهورهما معاً مختلفاً هذه المرة، الأمر الذي شكّل مفاجأة للجمهور، ودفعهم للتفاعل الكبير معها.

وفي هذا الصدد، قدم العديد من النجوم والنجمات تهانيهم لزميلتهم سلافة معمار، ومنهم الممثلة سلاف فواخرجي، التي كتبت: “ألف مبروك النجاح.. ودائماً للأعلى وتفرح قلبكم”، كما علق كذلك كل من: الفنانة أمل عرفة، وصفاء سلطان، ونادين الراسي، وجفرا يونس، وميسون أبو أسعد.

كما أعادت النجمة السورية مشاركة عددٍ من التهاني التي وصلتها من محبيها، عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”.

وعلى الجانب نفسه، كان والد “دهب”، المخرج السوري سيف سبيعي، قد عبّر عن سعادته الكبيرة بنجاح ابنته، إذ نشر تدوينةً عبر “فيسبوك”، قال فيها: “دهب نجحت.. وطلعت الأولى”، وأرفقها بعددٍ من الرموز التعبيرية، منها وجهٌ باكٍ، ووجه يشعر بالحب والسعادة، في إشارةٍ منه إلى مشاعره المختلطة في تلك اللحظة السعيدة.

وعلى الصعيد الفني، لم تعلن سلافة معمار حتى الآن عن مشاريعها المقبلة، والأعمال التي ستكون حاضرةً فيها، وذلك بعدما انتهى عرض مسلسل “بيروت 303” قبل أيام، والذي كانت قد تصدرت بطولته برفقة كل من: عابد فهد، ومعتصم النهار، ونادين الراسي.

والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج شركة الصباح للمنتج صادق الصباح، وتدور أحداثه حول رحلة قادمة من إسطنبول إلى بيروت، تحمل الرقم 303، يحدث فيها تفجيرٌ إرهابي، وتتغير بعدها حياة الكثير من الأشخاص.