عمر العبداللات يغني للمصاري! ويحدد مواعيد حفلاته الصيفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق “صوت الأردن”، الفنان عمر العبداللات، أحدث أغنياته المنفردة، التي تحمل اسم “المصاري”، وهي من كلمات وألحان الفنان مهدي الشيخ، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، ويقول مطلعها: “المصاري مو كل شي.. بس كل شي بده مصاري/ اللي إيده بالميه.. مو زي اللي إيده بالناري”.

فيما بدأ عرض أغنية “المصاري” عبر القناة الرسمية للفنان العبداللات في موقع “يوتيوب”، والعديد من التطبيقات، إضافة إلى الإذاعات الأردنية والعربية، وحققت الأغنية خلال يومين 200 ألف مشاهدة.

إلى جانب ذلك، يستعد العبداللات لإحياء مجموعة من الحفلات العامة في الأردن والوطن العربي وأميركا وكندا، حيث سيغادر نهاية الشهر الحالي إلى دولة فلسطين، لإحياء مجموعة من الحفلات، ثم سيعود إلى أرض الوطن استعداداً لإحياء حفلات في “مهرجان صيف عمان”، وحفل في منطقة إربد، ضمن الحفلات الموازية لنشاطات “إربد عاصمة الثقافة العربية”، كما يستعد لإقامة حفل فني غنائي ضخم في مدينة العقبة، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسيقام الحفل في ساحة الثورة العربية الكبرى يوم الجمعة الموافق 19/8/2022.

وتبدأ جولة العبداللات في أميركا وكندا، اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لستة أسابيع.

وكان العبداللات قد فاجأ جمهوره بإعلانه رسمياً الانسحاب من “مهرجان جرش”، الذي تبدأ فعالياته في الأردن نهاية الأسبوع المقبل.

ويعود السبب الرئيسي لغياب العبداللات عن فعاليات المهرجان هذا العام، لعدم منحه المساحة الفنية الواسعة، التي يستحقها كأهم فنان أردني في حقل الغناء.

وتجاهلت إدارة المهرجان التعاقد مع العبداللات منذ بدء التحضيرات لبرنامج الفعاليات، وفضلت اعتماد البرنامج الفني للفنانين العرب والاتفاق معهم، ووضع الفنانين الأردنيين من باب تعبئة البرنامج الفني ليس أكثر. وهو الأمر الذي رفضه العبداللات، واعتبره سوء تقدير لمكانة الفنان الأردني.

وظهر العبداللات على شاشة قناة “المملكة”، شارحاً سبب عدم رغبته بالمشاركة في فعاليات مهرجان جرش لهذا العام، راداً السبب إلى سوء التنسيق معه، ومع إدارة أعماله، ومؤكداً إبداءه حينها رغبته بشكل جدي بالمشاركة في المهرجان.

وأعرب العبداللات عن استيائه من طريقة تعامل اللجنة الفنية بالمهرجان معه، وتجاهل رغبته كفنان أردني بالظهور بطريقة تعكس تطور وتقدم الفنان الأردني، وعرض المهرجان عليه الغناء في مسارح أخرى داخل وخارج الموقع الأثري، وهو ما رفضه.

وقال العبداللات: “وصلني كتاب من إدارة المهرجان، فهمت منه اعتذارهم عن عدم مشاركتي، بدليل الحلول التي اقترحوها عليَّ للمشاركة، ولهذا السبب فضلت عدم المشاركة”.