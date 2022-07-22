ماذا قال هاني شاكر عن نجومية الفنانين في “السوشيال ميديا”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أرجع الفنان المصري، هاني شاكر، السبب في نجومية بعض الفنانين إلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شاكر، في تصريحات صحافية على هامش إحيائه حفلين جماهيريين في العاصمة اللبنانية (بيروت)، أن “السوشيال ميديا” ساهمت بانتشار العديد من الفنانين، وأضاف: “سهولة الوصول إلى الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي ساهم في معرفة الناس بالكثير من الفنانين، لكن الفنان المجتهد والحقيقي هو الذي سيبقى خالداً في ذاكرة الجمهور”.

وضرب شاكر المثل بالأغنية الشهيرة “جانجام ستايل”، التي غزت العالم قبل عشر سنوات، وتساءل: أين صاحبها اليوم؟ مضيفاً: “قد يكون الآن مشهوراً في البقعة الجغرافية التي يعيش بها، لكن نجاحه الكبير آنذاك كان مؤقتاً، والدليل أين هو؟”.

على صعيد آخر، أعلن شاكر​ عن حدث وصفه بالمهم في حياته، هو حصوله على جنسية جمهورية “الدومينيكان”، وذلك عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”. وقال إن جواز السفر الجديد فرصة تعطيه سهولة التنقل والسفر لأكثر من 140 دولة من دون الحاجة إلى تأشيرة، وهذا ما يحتاجه كفنان على المستويين العملي والشخصي، خاصة أن هذا الجواز لا يشترط الإقامة خارج مصر، أو الاستغناء عن جواز السفر المصري، الذي يعتز به كثيراً ويفتخر بحمله الجنسية المصرية.

في سياق متصل، مازال شاكر يصر على موقفه من الاستقالة من منصب نقيب الموسيقيين المصريين، مؤكداً تصريحاته السابقة أن قراره لا رجعة فيه، فبعد أن رفض أعضاء نقابة المهن الموسيقية في مصر، بالإجماع، استقالة “أمير الغناء العربي”، التي تقدم بها على الهواء مباشرة، عاد الأخير ليتقدم بها بشكل رسمي عن طريق كتاب موقع من قبله.

وأكد طارق مرتضى، المستشار الإعلامي للنقابة، أن النقابة رفضت استقالة الفنان؛ لتكون المرة الثانية التي ترفض فيها الاستقالة

وكانت الأيام القليلة الماضية، التي سبقت اجتماع النقابة الطارئ، شهدت توافد عدد كبير من الموسيقيين إلى مبنى نقابة المهن الموسيقية في مصر؛ لمحاولة إقناع هاني شاكر بالتراجع عن الاستقالة، مطالبين بذات الوقت بتحويل المتسببين بكل هذه الأحداث للتحقيق.

وجاءت استقالة شاكر على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، الذي شهد اشتباكات وتراشقاً بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، وعازف ومغني المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه بحق عازفي الإيقاع، لكنهم اعترضوا على قبول عضويته بالنقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيادي، ويغادر هاني شاكر الاجتماع إثر هذه الفوضى العارمة، معلناً في نفس اليوم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين.