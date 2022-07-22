أسطورة الملاكمة العالمية يشعر بقرب موته.. ومسلسل عن حياته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار أسطورة الملاكمة العالمية، مايك تايسون، ذعر محبيه الكثيرين في العالم، بعد أن صرح بأنه يشعر “باقترابه من الموت”، في تسجيل نقله موقع “نيويورك بوست” الأميركي.

وكان بطل الملاكمة الأسبق للوزن الثقيل صاحب الـ56 عاماً، قد أطل من خلال مقطع صوتي (بودكاست)، مع معالج الصدمات والإدمان الأميركي، شون ماكفارلاند، وتحدّث عن الموت بشكل صادم.

وقال تايسون: “سنموت جميعاً في يوم من الأيام بالطبع، عندما أنظر في المرآة أرى تلك البقع الصغيرة على وجهي وأقول: (واو)، هذا يعني أن تاريخ انتهاء صلاحيتي قريب جداً”.

وأضاف، في حديثه، أن المال لا يجلب السعادة والأمان، وفق ما يعتقد الكثيرون: “المال لا يعني لي شيئاً”. وقال أيضاً: “تعتقد أنك لا تُقهر عندما يكون لديك الكثير من المال، هذا ليس صحيحاً، لهذا السبب أقول دائماً إن المال هو شعور زائف بالأمان”.

وتابع الحديث: “أقول للناس دائماً إنهم يعتقدون أن المال سيجعلهم سعداء، وهو شعور زائف بالأمان، أنت تعتقد أن لا شيء يمكن أن يحدث، أنت لا تصدق أن البنوك يمكن أن تنهار”.

وينتظر محبو مايك تايسون بدء عرض مسلسل عن حياته الخاصة والعامة على حد سواء، وقد وقع الاختيار على الممثل الأميركي تريفانتي رودس؛ لتجسيد شخصية أحد أشهر الملاكمين في القرن الماضي.

وبدأت قناة “Hulu”، فعلاً، ترويج العمل الذي أنتجته؛ فقد نشرت بالفعل أول مقطع دعائي له، معلنةً أنه سيعرض ضمن 8 حلقات.

ويروي المسلسل قصة حياة مايك تايسون، منذ طفولته، حتى وصوله إلى قمة العالمية في رياضة الملاكمة للوزن الثقيل.

واشتهر الأسطورة الأميركي، منذ شبابه، بعد أن نقش اسمه بأحرف من ذهب، وبات أصغر ملاكم يتوج بطلاً للعالم في الوزن الثقيل، ولم يكن تايسون قد أتم العشرين عاماً؛ عندما تغلب على تريفور بربيك عام 1986، وتواصلت مسيرته الإعجازية بعد ذلك، واستطاع الفوز في 50 لقاءً من أصل 58 نزالاً للمحترفين، قبل أن يعلن اعتزاله، إثر هزيمته أمام كيفن مكبرايد في 2005.

ولم يستطع أي ملاكم، منذ ذلك التاريخ، نيل تلك الشهرة والسمعة، وشغل وسائل الإعلام في العالم أجمع، كما فعل تايسون، خلال فترة ممارسته للملاكمة، بل حتى بعد تقاعده بشكل تام.