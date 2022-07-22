نجوى كرم حديث المتابعين بصور جديدة.. إطلالة تحبس الأنفاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نجوى كرم على جمهورها في جلسة تصوير جديدة تحبس الأنفاس عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”.

وتصدّرت نجوى كرم حديث المتابعين، الذين تفاعلوا مع الصور بشكل واسع وتركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت أغنيتها الجديدة “حلوة الدّنيي” منذ شهر تقريبًا، وحققت أكثر من 2.6 مليون مشاهدة على يوتيوب. والأغنية من كلمات وألحان جهاد حدشيتي وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي.

تحمل أغنية “حلوة الدنيي” الكثير من الطافة الإيجابية وأجواء الفرح، وهو ما ترجمه فيديو الأغنية الذي جاء بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، لتكون بذلك نجوى كرم أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها.