العائلة المالكة البريطانية تحتفل بعيد الميلاد التاسع للأمير جورج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعثت العائلة المالكة في بريطانيا بأطيب التهاني للأمير جورج بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده التاسع.

وجاءت أبرز التهاني للاحتفال بعيد ميلاد الأمير جورج على الحساب الرسمي للملكة إليزابيث بموقع “تويتر”، حيث نُشرت صورة له وهو على أحد الشواطئ البريطانية بهذه المناسبة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتظهر في الصورة والدته كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، المعروف عنها التقاطها الصور لأطفالها للاحتفال بأبرز اللحظات في حياتهم، حيث يظهر الأمير جورج مبتهجا وهو يرتدي قميصا على الشاطئ الرملي ومن خلفه مياه البحر.

ونشر حساب الملكة إليزابيث على موقع “تويتر” صورة لها مع حفيدها وهي تقف على شرفة قصر باكنغهام خلال احتفالاتها باليوبيل البلاتيني.

ويظهر فوق الصورة رمز تعبيري لكعكة عيد ميلاد مكتوب عليها عبارة “عيد ميلاد سعيد للأمير جورج!”.

وأعاد حساب أمير ويلز ودوقة كورنوال على موقع “تويتر” نشر صورة للأمير الشاب كُتب عليها عبارة “عيد ميلاد سعيد الأمير جورج”.