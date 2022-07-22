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جون ليجند مع أسرته فى مصر.. وزوجته تتغزل فى شواطئها.. صور

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القاهرة - سامية سيد - زار المغنى العالمى جون ليجند مصر مؤخرا بصحبة زوجته وأبنائه، ونشرت زوجته على خاصية استورى على حسابها على إنستجرام عدة صور لهم خلال الزيارة.

وذلك على خلفية حفله المرتقب فى الساحل الشمالى والذى حضر من أجله الى مصر حيث تقام الحفل الليلة.

كما تغزلت زوجته كريسى تيجان فى شواطئ مصر عبر حسابها على إنستجرام من خلال صورة لابنها كتبت عليها تعليق قالت فيه "لم أكن أعلم أن شواطئ مصر بتلك الروعة".

واستضافت منطقة أهرامات الجيزة، منذ قليل، المطرب الأمريكي المشهور جون ليجند وأسرته، والذين حرصوا على زيارة المنطقة قبل توجههم إلى الساحل الشمالي لإحياء الحفل الخاص به مساء اليوم بإحدى القرى هناك.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث رافقهم في جوله داخل المنطقة، كما قدم لهم شرحاً عن تاريخ عصر بناة الأهرامات وطريقة بناء الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.

كما قام المطرب الأمريكي وأسرته بزيارة الممر الأول داخل الهرم الأكبر، حيث أعربوا عن انبهارهم بالهرم وعن سعادتهم بزيارته، كما قاموا بزيارة منطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما، هذا بالإضافة إلى قيامهم بركوب الخيل والجمال.

وحرص المطرب الأمريكي وأسرته على التقاط الصور التذكارية خلال هذه الزيارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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