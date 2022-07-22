شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج وفيلم Elvis ووردة ومحمد هنيدى فى النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الزميل والناقد الفنى جمال عبد الناصر النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 وتناول فيها أهم الأخبار والأحداث الفنية اليوم 22 يوليو عام 2022، وجاء فيها أزمة الشاعر عادل صابر الذى اتهم أكرم حسنى بسرقة كلمات أغنيته "للى" للكينج محمد منير، بالإضافة لإيرادات فيلم "كيرة والجن" ووصوله في المركز الثالث بقائمة أكثر 5 أفلام ربحا فى تاريخ السينما المصرية، وأيضا تناول فى النشرة فيلم السيرة الذاتية Elvis الذى حقق 189 مليون دولار، ورحيل إحدى بطلاته.

كما احتفل بذكرى ميلاد مطربة كل الحالات المزاجية الفنانة العظيمة وردة الجزائرية، وكيفية احتفال محمد هنيدى بفوز الزمالك ببطولة كأس مصر فقد فبرك صورة احتفالا بفوز نادى الزمالك بكأس مصر مع المدرب البرتغالى فيريرا.

وتحت هذه العناوين كانت التفاصيل في النشرة كالتالي : اتهم الشاعر عادل صابر، الفنان أكرم حسنى، بسرقة كلمات أغنية "للّى" للكينح محمد منير، التى طرحت يوم الأربعاء، وقرر الأول اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أكرم حسنى واللجوء للقضاء ، من جانبنا، تواصل ”الخليج 365” مع الفنان أكرم حسنى للرد على تلك الاتهامات، لكنه رفض التعليق واكتفى بالقول "الكلمات أمام الناس.. ولهم الحكم والتعليق".

أما فيلم "كيرة والجن" فقد تربع علي قمة إيرادات الموسم بـ 81 مليون جنيه ، ودخل الفيلم قائمة أكثر 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما المصرية ، ويتوقع خبراء التوزيع أن يستمر "كيرة والجن" فى حصد الإيرادات بمعدل يجعله يصل لـ 100 مليون جنيه، بل ويتخطى الرقم ويصبح الاعلى فى تاريخ السينما المصرية لاسيما أن الموسم مستمر لفترة طويلة، إضافة إلى بدء إجازة نهاية العام الدراسى، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة .

النهاردة ذكرى ميلاد مطربة كل الحالات المزاجية وردة الاغنية العربية الفنانة الجزائرة الكبيرة وردة اللي ولدت يوم 22 يوليو سنة 1939 ووردة أيقونة كبيرة فى الطرب العربى ومطربة كل الحالات فلو كنت حزينا ومكتئبا فسوف تسمع أغانيها الشجية مثل "حكايتى مع الزمان" و"احضنوا الأيام"، ولو كنت سعيد وعايز تعيش الحالة فهتروح تسمع أغنيتها "فى يوم وليلة" علشان تدوق حلاوة الحب كله، أما إذا كنت على سفر واشتقت لأحبابك وأصدقائك فسوف تغنى معها "وحشتونى وحشتونى وحشتونى".

أما إذا كنت تعيش تجربة عاطفية قاسية، وعانيت منها فأنصحك بسماع "حرمت أحبك أحبك متحبنيش" ولو كان حبيبك على موعد سفر وسوف يفارقك فقول له: خليك هنا خليك بلاش تسافر، " وفي نفس الوقت الذي تعيش فيه حالة حب مستقرة وسعيد وأوقاتك حلوة مع حبيبك فسوف تتغني قائلا: أوقاتي بتحلو .. بتحلو معاك وحياتي تسعد برضاك .

وإذا كنت وطنيا وكنت من محبي بلدك بصدق وإخلاص فسوف تتغنى مع وردة المصرية الجزائرية قائلا: حلوة بلادى السمرة بلادى وأنا على الربابة باغنى أو تغني معها " نشيد مصر " قائلا : يا مصر يا غالية يا أم الراية العالية ياللي ولادك هزوا جبالك وبنوا الاهرامات يا أول حضارة من عمر الحضارة معجزاتك في لمساتك فوق رمش الملكات .

صوت وردة جسور قوي لا يختبئ وراء كلمات الاستكانة والخضوع في الحب ، ففي كل حالاتها جريئة ومقتحمة تعلن عن هزائمها بكبرياء وكرامة ، وتكشف عن انتصاراتها دون تباه وغرور ، وتفرض شخصيتها دون خجل أو خوف.

حقق فيلم السيرة الذاتية Elvis إيرادات وصلت إلى 189 مليونًا و 353 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 109 مليون و 553 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 79 مليونًا و 800 الف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

لكن الخبر الحزين في هذا الفيلم هو وفاة إحدى بطلاته الممثلة شونكا دوكوريه .. فقد كشفت العديد من التقارير الصحفية عن صدمة كبيرة بعدما أعلنت الشرطة الأميركية العثور على المطربة والممثلة شونكا دوكوريه، التى لعبت شخصية بيج ماما ثورنتون مغنية البلوز فى فيلم Elvis هذا العام، ميتة فى شقتها، وذلك بعد حالة السعادة التى كانت تعيشها خلال الفترة الماضية بسبب نجاح الفيلم بصورة كبيرة.

وقالت الشرطة، فى بيان لها "عثر على جثة دوكوريه (44 عاما) بعد أن وجدها أحد طفليها فاقدة للوعي ولا تستجيب، فتوجه إلى أحد الجيران الذى اتصل بسلطات الطوارئ".

النشرة الفنية لتليفزيون الخليج 365 تقدم بشكل يومي الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستعرض أهم الأخبار الفنية وأشهر التريندات وأخبار نجوم الفن العربي والعالمي ، كما يتخللها تقارير فنية ولقاءات مع نجوم ومشاهير الفن.