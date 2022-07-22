شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج على عبد الخالق يتعرض لأزمة صحية.. ورئيس مهرجان الإسكندرية يطلب الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المخرج الكبير على عبد الخالق لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتب الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" قائلا: "المخرج الكبير على عبد الخالق الذى أمتعنا بأفلامه الوطنية والاجتماعية الرائعة يمر بأزمة صحية اجعلوا له نصيبا من دعائكم شفاه الله وعافاه".

المخرج على عبد الخالق قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان (أغنية على الممر) عن مسرحية بنفس الاسم للأديب (علي سالم)، وحقق الفيلم نجاحا فنيا هائلا، وحصل على الجائزة الثانية من مهرجان (كارلو فيفاري)، وجائزة من مهرجان (طشقند) السينمائي. شكل خلال فترة الثمانينات ثنائيا مع المؤلف (محمود أبو زيد) في عدة أفلام سينمائية ناجحة مثل: (العار) 1982، (الكيف) 1985، (جري الوحوش) 1987، (البيضة والحجر) 1990. بداية من التسعينات قل عدد الأفلام التي قام بإخراجها عبد الخالق ليتجه مع بداية الألفينات للدراما التليفزيونية، ويقدم عدة مسلسلات منها: (نجمة الجماهير) 2003، (البوابة الثانية) 2009.