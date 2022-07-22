“دهب” ابنة سلافة معمار تخطف الانظار.. هل تشبه والدتها؟

كتب امير فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:50 مساءً - خطفت “دهب” ابنة الفنانة السورية سلافة معمار الانظار بعد ان نشرت والدتها صورا جديدة احتفالا بنجاحها بالشهادة الإعدادية.

ونشرت سلافة صورة تجمعها مع ابنتها “دهب” وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” وظهرت سلافة وهي تحتضن ابنتها الوحيدة “دهب” التي أصبحت شابة بغاية الجمال كما بدا واضحاً انها أصبحت أطول من والدتها وعلّقت على الصورة كاتبة: “كبريائي”.

وتأتي هذه الصورة مع احتفال سلافة بنجاح وتفوق دهب بالشهادة الإعدادية وحصولها على معدل عال جداً.

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي وزملاء سلافة مع الصورة ومنهم صبا مبارك، سوسن أرشيد، مكسيم خليل، صفاء سلطان، سلاف فواخرجي، أمل عرفة وغيرهم من النجوم حيث قدموا لها التهاني بنجاح ابنتها وتفوقها.

وقد اشاد المتابعون بجمال ابنة سلافة معمار بينما اعتبر اخرون انها تشبه والدتها الى حد كبير.

يذكر ان دهب هي الابنة الوحيدة للفنانة سلافة معمار من طليقها الممثل والمخرج سيف الدين السبيعي والذي ارتبطت به من عام 2002 حتى 2012.