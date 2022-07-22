كتب امير فتحي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:50 مساءً - خطفت الفنانة المغربية مريم حسين، المقيمة في الامارات، الانظار بعد ان نشرت صور جديدة لها اثناء استمتاعها بالشمس والبحر مع ابنتها.

وظهرت مريم حسين في الصورـ التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام. بملابس بحر جريئة كشفت عن بعض مفاتنها مما عرضها لانتقادات من بعض متابعيها.

وجاء في التعليقات على اطلالة مريم حسين: : “ليش هيك؟” و “شو مالكم زدتو على مايا خليفة اقسم بالله” و “يابنتي تستري خافي الله اليوم جمعه

كانت هذه تفاصيل خبر مريم حسين تخطف الانظار بإطلالة جريئة.. والجمهور مستاء: “ليش هيك؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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