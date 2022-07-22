شكرا لقرائتكم خبر عن لمة العيلة على البحر أحلى.. أنغام تقضى الإجازة مع أبنائها على الشاطئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة أنغام برفقة أولادها أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع على شاطئ إحدى المدن الساحلية، ونشرت أنغام بعض الصور الخاصة برفقة أبنائها عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وبدا على أنغام وعائلتها السعادة والاستمتاع بالإجازة الصيفية.



انغام و ابنها



انغام و ابنها الصغير

يذكر أن أنغام أحيت مؤخرا حفلا أقيم على مسرح النافورة بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وذلك بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي أكدت أن الوزارة أعدت برنامجا إبداعيا مكثفا خلال الصيف يتم تنفيذه بجميع ربوع مصر من خلال مهرجانها الصيفى برئاسة الدكتور مجدى صابر.

وأكدت أن الفنون والثقافة من أدوات بناء الإنسان وتطوير المجتمع، وأضافت أن القوى الناعمة تسهم بصورة مباشرة فى تشكيل الوعي وتنمية الادراك ، مشيدة بالنجمة انغام ووصفتها بالعلامة البارزة فى الموسيقى العربية المعاصرة.



أنغام وابنها على الشاطئ

وخلال الحفل وجهت انغام الشكر للفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لكل أشكال الإبداع كما وجهت التحية للدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ثم تألقت من خلال أغانيها المميزة التي ميزت مسيرتها الفنية، وذلك وسط حالة وصفها الجمهور بأنها حالة خاصة جدا دوماً ما تتمتع بها أنغام خلال حفلاتها الغنائية، وذلك بعدما أشعلت المسرح بمجموعة من أعمالها المميزة والحديثة.