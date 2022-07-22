شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية بلقيس تحيى حفلها فى موسم جيمرز بالرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة الإماراتية بلقيس فتحى حفلاً غنائياً مساء الخميس، وامتد للساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ضمن حفلات موسم الجيمرز بالرياض، وشهد الحفل تواجدا جماهيريا كبيرا من جمهورها بالسعودية والوطن العربى.

وأشعلت بلقيس حماس الجمهور منذ صعودها على المسرح من خلال مشاركتهم لها بالغناء فى أكثر من أغنية؛ حيث بدأت بلقيس فقرات الحفل بتقديم أغنية انتهى وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم قدمت على مدار أكثر من ساعة باقة من أجمل أغانيها من بينهم أغنيات ألبومها الأخير حالة جديدة وعدد من أغنياتها القديمة التى اشتهرت بها مثل، زي هوى ودقوا خبيتي وإختتمت الحفل بأغنية فوق هام السحب.

وكانت بلقيس قدمت مؤخرا حفلا غنائيا فى مصر ضمن احتفالات ليالى عيد الأضحى، وذلك ضمن خريطة حفلاتها فى مصر وعدد من الدول العربية خلال موسم الصيف.

وكان آخر أعمال بلقيس الغنائية أهل العشق التى شاركت فيها مع كاظم الساهر بجانب إصدارها ثانى أغانيها باللهجة المصرية ونتدلع في بداية موسم الصيف وحققت رواجا علي منصات التواصل الاجتماعى وموقع يوتيوب.