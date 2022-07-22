شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار نهلة سلامة فى جنازة والدتها وغياب نجوم الفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت، منذ قليل، جنازة السيدة نوال مرسى حسن، والدة الفنانة نهلة سلامة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وشهدت الجنازة غياب لنجوم الفن، وانهارت نهلة سلامة بالدموع اثناء تشييع الجثمان.

وكانت الفنانة نهلة سلامة أعلنت عن وفاة والدتها السيدة نوال مرسى حسن عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلة: "حبيبتي يا امي وعشقي وكل حياتي الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا اليه راجعون".

والدها الموسيقى فاروق سلامة وعمها الموسيقى جمال سلامة، عملت فى السينما منذ عام 1987 فى أدوار بارزة، حيث نالت جائزة عن دورها فى فيلم الصرخة، رصيدها الفنى يزيد عن 100 عمل منها 40 فيلما أشهرها أفلام "الغرقانة، جحيم امرأة، صراع الزوجات، كيد العوالم، قانون إيكا، الشجعان، الصرخة، وكر الذئب ، خبطة العمر، كله بيلعب على كله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهلة سلامة هو مسلسل "نقل عام" كتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، عرض فى 30 حلقة.