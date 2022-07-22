“حفلة” نوال الزغبي تتصدّر يوتيوب في 24 ساعة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي محركات البحث عبر شبكات التواصل الإجتماعي بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “حفلة” في تعاون هو الرابع الذي يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” خلال السنوات الأخيرة.

وحقق فيديو كليب أغنية “حفلة” أكثر من 1.7 مليون مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من صدوره على قناة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “حفلة” هي باللهجة المصرية وتحمل النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، إذ تُقدم من خلالها نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمر الخضري.

أمّا فيديو كليب أغنية “حفلة” فحمل دعوة فرح وحب وإيجابية وجهتها نوال الزغبي إلى كل السيدات اللاتي يواجهن مشاكل وأزمات عاطفية.

وتحظى أغنية “حفلة” بتفاعل كبير من الجمهور على السوشيل ميديا، إذ تنتشر الأغنية على مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من الحب والفرح والطاقة الإيجابية.