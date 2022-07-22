بلقيس تسطّر نجاحًا جديدًا في السعودية.. 16 ألف متفرج في موسم الجيمرز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سطّرت النجمة بلقيس فتحي نجاحًا جديدًا في مشوارها الفني، بحضور جمهور عريض تجاوز الـ16 ألف متفرج، حضروا لملاقاتها ضمن فعاليات موسم “الجيمرز” بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

واستطاعت بلقيس أن تشعل حماس الجمهور منذ صُعودها على المسرح مِن خلال مُشارِكتهم لها بالغناء في أكثر من أغنية؛ حيث بَدَأَت بلقيس فقرات الحفل بتقديم أغنية “انتهى” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ثم قَدّمت على مَدار أكثر من ساعة بَاقة من أَجمل أَغنياتها من بينها أغنيات ألبومها الأخير “حالة جديدة” وعدد من أغنياتها القديمة التي اشتهرت بها مثل “زي هوى” و”دقوا خبيتي” لتختتم الحفل بأغنية “فوق هام السحب”.

يشار إلى أنّ بلقيس كانت أحيت مُؤَخّراً حَفلاً غنائياً في مصر ضِمن احتفالات ليالي عيد الأضحى، وذلك ضِمن خَريطة حَفلاتها في مصر وعدد من الدول العربية خلال موسم الصيف. فيما تستعد خلال الفترة القادمة للإعلان عن عدد من المشاريع الغنائية الجديدة التي تَضَع لمَسَاتها النِّهائية عليها.

يذكر أن آخر أَعمال بلقيس الغنائية كانت أغنية “أهل العشق” التي قدّمتها على طريقة الديو مع النجم العراقي كاظم الساهر، بجانب إصدارها ثاني أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان “ونتدلع” في بداية موسم الصيف والتي حَقّقت رواجاً واسعاً عبر مَنَصّات التواصل الاجتماعي وموقع “يوتيوب”.