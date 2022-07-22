من حفلة خاصة.. ماجد المهندس يطرح “نومة الظالم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان العراقي ماجد المهندس، أغنية جديدة بعنوان “نومة الظالم” وذلك بعد أن قدّمها في حفلة خاصة في المملكة العربية السعودية.

وأغنية “نومة الظالم” هي من كلمات منصور الشادي، وألحان بندر سعد، وتتحدث عن ابتعاد الحبيب رغم ارتباط سعادة المحب به، وتعبيره عن حاجته إليه.

وتقول كلمات الأغنية: “انا محتاج لوجودك لاتدمرني أبرودك جمر شوقي لوطفيته والله مايفيدك رماده”.

وكان ماجد المهندس قد طرح نهاية شهر يونيو الماضي أغنية “أوكسجين”، وسبقها بأغنية “يا كريم بالجفا” مطلع يونيو، وقبلها أغنية “وعرفتك” في مايو، وأغنية “قررت أسولف” في فبراير، إلى جانب “أعطيني وقتاً”، أما في مطلع العام فقد طرح أغنية “يا هلا ومرحبا”، وأغنية “مشتاقلك”.