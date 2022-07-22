شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز لحظات احتفال أحمد بهاء عضو فريق شارموفرز بعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عضو فريق شارموفرز الغنائى أحمد بهاء الشهير بـ"بوب"، بعقد قرانه مؤخراً، وذلك بعدما فاجأ متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك بعدة صور من احتفاله بتلك المناسبة، وسط أجواء تملأها البهجة والسعادة.

كانت آخر كليبات فرقة شارموفرز بعنوان "سينجل" وكانت مفاجأة العمل هى ظهور السيناريست تامر حبيب كمقدم للحفل ضمن أحداث الكليب، وظهر كضيف شرف فقط، نظرًا للصداقة التى تجمعه بالفرقة منذ فترة طويلة.



احمد بهاء وزوجته

وقد اختار أعضاء فرقة شارموفرز فكرة الكليب مع المخرج يوسف طايع، ودارت فى إطار ظهورهم فرقة من كبار السن، يدعمون فكرة العيش "سينجل"، وقد لعب الماكياج دورا كبيرا فى تحولهم إلى كبار فى السن.



احمد بهاء وزوجته

والأغنية من كلمات وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان، وتم تصوير الكليب فى النادى السويسرى بمنطقة إمبابة، حيث تم بناء ديكور خاص داخل أحد مبانى النادى هناك، وتولى إخراج الكليب يوسف طايع فى تجربته الإخراجية الأولى.



صور من عقد القران

وتتكون الفرقة من أحمد بهاء (غناء)، ومحمد العرقان (باص جيتار)، ومحمد لبيب (ساكسفون)، ومصطفى الكرداني (درامز)، إسلام علي (ترامبت)، وأحمد علي (إيقاع شرقي)، وعادل محمد (إيقاع لاتيني)، أول أغنية لهم باسم "A Chat in".