بعد تألقها فى فيلم Elvis.. وفاة شونكا دوكوريه فجأة داخل شقتها

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من التقارير الأجنبية مؤخراً عن صدمة كبيرة بعدما أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأميركية العثور على المطربة والممثلة شونكا دوكوريه، التى لعبت شخصية بيج ماما ثورنتون مغنية البلوز فى فيلم Elvis هذا العام، ميتة فى شقتها، وذلك بعد حالة السعادة التى كانت تعيشها خلال الفترة الماضية بسبب نجاح الفيلم بصورة كبيرة.

وقالت الشرطة، فى بيان الخميس، "عثر على جثة دوكوريه (44 عاما) بعد أن وجدها أحد طفليها فاقدة للوعي ولا تستجيب، فركض إلى أحد الجيران الذى اتصل بسلطات الطوارئ".



الممثلة عثر عليها متوفية فى شقتها

تقارير المواقع الأجنبية أكدت نقلاً عن بيان الشرطة أنه لا توجد شبهة جنائية في الأمر، بينما تم تحديد موعد لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وشاركت دوكوريه في فيلم "إلفيس" الذي صدر هذا العام كأول دور رئيسي لها، إلى جانب أوستن بتلر الذي لعب دور إلفيس بريسلي، وتوم هانكس في دور الكولونيل توم باركر.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.